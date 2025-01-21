Uma luz inteligente verdadeiramente portátil

A lâmpada para mesa portátil Go pode ir aonde você quiser, graças à sua bateria recarregável. Leve esta luminária com você para onde precisar de luz colorida, seja dentro de casa para ler ou ao ar livre para iluminar seu próximo churrasco. Tenha até 48 horas de luz com uma única carga — e depois leve-a de volta para dentro de casa para recarregar na base de carregamento inclusa.