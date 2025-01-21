Lâmpada para mesa portátil Hue Go
Leve a iluminação inteligente para onde quiser com esta luminária smart portátil na cor preta. Classificada para uso externo e com uma alça de silicone cinza-escuro, é fácil de transportar para onde você mais precisa de luz, como dentro de casa para ler ou fora para jantar.
Destaques do produto
- Vida útil de ±10 anos
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Sistema de bateria smart
- Luz branca e colorida
- 370 lúmens
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Controle do seu jeito
Conecte as lâmpadas da Philips Hue à ponte e comece a descobrir possibilidades infinitas. Controle as luzes com seu smartphone ou tablet por meio do aplicativo Philips Hue ou adicione Controles ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e outros recursos para ter uma experiência completa com a Philips Hue. A Philips Hue funciona até com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home para que você possa controlar as luzes com sua voz.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Uma luz inteligente verdadeiramente portátil
A lâmpada para mesa portátil Go pode ir aonde você quiser, graças à sua bateria recarregável. Leve esta luminária com você para onde precisar de luz colorida, seja dentro de casa para ler ou ao ar livre para iluminar seu próximo churrasco. Tenha até 48 horas de luz com uma única carga — e depois leve-a de volta para dentro de casa para recarregar na base de carregamento inclusa.
Controle no produto
Altere os ajustes de luz diretamente com o botão na própria luz. Percorra cenas de luz especiais, como Café de domingo e Floresta encantada, pressionando o botão. Pressione duas vezes e segure na segunda pressão para alternar entre as cores.
Efeitos de iluminação dinâmicos e naturais
Aumente a sensação de momentos especiais usando iluminação viva. Aplique efeitos dinâmicos de luz, como Vela aconchegante, Café de domingo, Meditação, Floresta encantada e Aventura noturna para criar o clima perfeito em qualquer situação.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal