Lâmpada para mesa Signe Gradient
A lâmpada para mesa Signe Gradient não só se integra perfeitamente à decoração da sua casa graças ao seu design fino e elegante na cor preta, como também combina várias cores para pintar as paredes com um gradiente de luz único.
Destaques do produto
- Vida útil de ±10 anos
- Combina luzes brancas e coloridas
- Regulação sem fio instantânea
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Controle as luzes com aplicativo ou voz
Mistura de cores perfeita
Tenha uma mistura perfeita de várias cores de luz simultaneamente em uma única lâmpada. As cores se misturam naturalmente, projetando luz para criar um efeito único.
Cenas de luz dinâmicas
Realce momentos especiais com iluminação viva. Use cenas dinâmicas para criar o clima perfeito em qualquer situação.
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com as luzes inteligentes
Leve seu entretenimento para um novo patamar sincronizando a ação na tela ou a batida da música com as luzes inteligentes. *Escolha como gostaria de sincronizar as luzes com filmes, músicas (incluindo a integração com o Spotify), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *Requer Hue Bridge
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Alumínio