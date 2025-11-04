Suporte
Imagem aproximada da parte frontal de Hue White and color ambiance Base Lightstrip Plus V3

Base Lightstrip Plus V3

Leve luzes de cores brilhantes a qualquer área da sua casa com a flexível Lightstrip. Ao contrário de outras opções de iluminação em fita, a Lightstrip pode ser pareada com a Hue Bridge e oferecer o conjunto completo de recursos e controles de iluminação inteligente.

O item não está mais disponível

Destaques do produto

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge é obrigatória
  • lightstrip 1 x 80 pol
  • Luz branca e colorida
  • Controle inteligente com a Hue bridge*
  • Controle com a sua voz
Especificações

    Branca

    Silicone

