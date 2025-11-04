Extensão LightStrip Plus V3
A fonte de luz mais flexível que se possa imaginar. Aumente a Philips Hue Lightstrip Plus com essas extensões de 1 metro para superfícies maiores. Elas podem ser moldadas e conectadas a qualquer superfície sólida para aproveitar o alto fluxo luminoso.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Hue Bridge é obrigatória
- Extensão de 1 m
- 1 x conector de canto incluído
- Luz branca e colorida
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
Silicone