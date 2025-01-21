*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Go luz portátil (modelo mais recente)
Leve iluminação inteligente com você com a Hue Go portátil. Perfeita para um toque de cor ou como uma peça decorativa que define o clima, a Hue Go permite criar o ambiente perfeito. Funciona como uma luz independente ou como parte do seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques do produto
- Philips luz branca e colorida ambiente
- Bateria e LEDs integradas
- Controle Bluetooth por aplicativo
- Controle com aplicativo ou voz*
- Adicione Hue Bridge para desbloquear mais
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Escolha as receitas de luzes perfeitas para suas atividades diárias
Torne o seu dia mais fácil e agradável com quatro receitas de luzes predefinidas, criadas especialmente para suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. As duas cenas em tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam você com as atividades matinais ou a manter o foco, enquanto as cenas mais quentes de Ler e Relaxar facilitam a leitura ou acalmam a mente ocupada.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com as luzes inteligentes
Leve seu entretenimento para um novo patamar sincronizando a ação na tela ou a batida da música com as luzes inteligentes. *Escolha como gostaria de sincronizar as luzes com filmes, músicas (incluindo a integração com o Spotify), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *Requer Hue Bridge
Controle no produto
Altere os ajustes de luz diretamente com o botão na própria luz. Percorra cenas de luz especiais, como Café de domingo e Floresta encantada, pressionando o botão. Pressione duas vezes e segure na segunda pressão para alternar entre as cores.
Uma luz inteligente verdadeiramente portátil
A Hue Go é uma luminária portátil que pode realmente ir com você aonde quiser, graças à sua bateria recarregável integrada. Use-a em viagens, em um jantar romântico ou em ambientes externos para melhorar a atmosfera de suas festas. Aproveite de 2,5 horas de luz inteligente brilhante a 18 horas usando o efeito de luz de vela aconchegante.
Efeitos de iluminação dinâmicos e naturais
Aumente a sensação de momentos especiais usando iluminação viva. Aplique efeitos dinâmicos de luz, como Vela aconchegante, Café de domingo, Meditação, Floresta encantada e Aventura noturna para criar o clima perfeito em qualquer situação.
Peças de substituição disponíveis para este produto
Procurando peças de substituição para este produto? Encontre suportes, adaptadores de energia e muito mais para dar nova vida às suas luzes.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
sintético