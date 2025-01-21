Suporte
Imagem aproximada da parte frontal de Philips Hue luz branca e colorida ambiente Starter Kit E27

Starter Kit E27

Adicione cor ambiente a qualquer sala com a Philips Hue White and Color Ambiance starter kit. O kit inclui três lâmpadas coloridas inteligentes E27, Hue Bridge e o dimmer switch. Assuma controle total das luzes e descubra infinitos recursos inteligentes.

Destaques do produto

  • Philips luz branca e colorida ambiente
  • 3 lâmpadas E27
  • Luz branca e colorida
  • Interruptor Dimmer incluído
  • Hue Bridge incluída
Brinque com luzes coloridas inteligentes

Não há limites com o Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, você pode transformar sua casa no salão de festas perfeito, dar vida para contos de fadas e muito mais. Use cenas predefinidas de luzes coloridas para ter a sensação de que o verão chegou quando quiser ou use sua própria foto para reviver uma lembrança especial.

Entre no clima com luzes brancas inteligentes quentes a frias

Use mais de 50.000 tons de luz branca quente a fria para entrar no clima do trabalho, lazer ou relaxamento – independentemente do horário. Comece o dia com o pé direito com uma revigorante luz branca brilhante fria ou prepare-se para a noite com tonalidades douradas.

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com as luzes inteligentes 

Leve seu entretenimento para um novo patamar sincronizando a ação na tela ou a batida da música com as luzes inteligentes. *Escolha como gostaria de sincronizar as luzes com filmes, músicas (incluindo a integração com o Spotify), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *Requer Hue Bridge 

Controle de luz inteligente mesmo longe de casa

O aplicativo Hue oferece controle total sobre suas luzes, mesmo quando você não está em casa. Desligue e ligue suas luzes remotamente usando apenas o aplicativo para garantir que sua casa esteja sempre iluminada da maneira que você deseja.

Controle sem fio com dimmer switch incluído

Com um dimerizador movido a bateria, você pode controlar até 10 luzes inteligentes ao mesmo tempo. O interruptor ∙ que pode ser removido do suporte na parede e usado como controlador remoto ∙ permite deixar as luzes mais suaves ou mais claras, ou fazer o ciclo de quatro cenários de luz predefinidas

Controle as luzes com a sua voz

Quando conectado à Hue Bridge, você pode emparelhar as luzes com Alexa, Apple HomeKit e o Google Assistant e controlar as luzes usando apenas sua voz. Com comandos de voz simples, é possível acender e apagar as luzes, aumentar ou diminuir o brilho das luzes e até mesmo definir uma cena de iluminação.

Hub inteligente de automação residencial: Hue Bridge

A Hue Bridge é um componente essencial para um sistema pessoal de iluminação inteligente Philips Hue. Ela é o centro da operação, comunicando-se com as lâmpadas inteligentes e o aplicativo Hue para garantir que tudo funcione junto. Ela também oferece recursos inteligentes de automação residencial, como rotinas de programação e cronômetros.

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho