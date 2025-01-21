Starter kit: três lâmpadas E27 White and color ambiance + Bridge Pro
Tenha recursos de iluminação inteligente superpotentes com a Bridge Pro. Equipado com um novo chip capaz de processar algoritmos complexos e recursos de IA, ele está mais rápido e potente do que nunca. Adicione cores ambientes em qualquer cômodo com as lâmpadas White and color ambiance incluídas.
Destaques do produto
- Compatível com mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
- Use luzes como sensores de movimento com MotionAware™
- Desbloqueia a integração de iluminação surround e segurança Hue Sync
- Ambiente branco +16 milhões de cores
- Até 1100 lúmens*
Segurança Zigbee
Sua privacidade é nossa prioridade. Zigbee e Philips Hue impedem o acesso não autorizado ao seu ecossistema de iluminação inteligente.
Hue MotionAware™
Esse novo e empolgante recurso exclusivo da Bridge Pro permite que seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos pela casa. Usando pelo menos 3 lâmpadas no mesmo cômodo, você pode criar uma área de detecção de movimento que identifica sua presença e aciona as luzes que você atribuir a ela. Não é necessário um sensor de movimento separado!
Mais capacidade, processador mais rápido
Comparada à Bridge, a Bridge Pro oferece 3 vezes mais capacidade, suporte para mais de 150 lâmpadas, mais de 50 acessórios, 500 cenas e tempos de resposta 5 vezes mais rápidos com seu novo Hue Chip Pro.
Controle total da casa em qualquer lugar
A Bridge e a Bridge Pro permitem que você acesse seu sistema de casa inteligente de qualquer lugar pelo aplicativo Hue. Controle suas luzes, receba notificações de segurança ou simplesmente configure seu sistema para funcionar de acordo com uma programação com automações.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
62 x 116