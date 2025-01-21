*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Interruptor de toque
Reative facilmente os seus quatro efeitos de luz favoritos ou ligue/desligue todas as luzes em simultâneo. O Interruptor de toque é uma solução completamente sem fios e portátil. Esqueça as pilhas, o Interruptor de toque é alimentado automaticamente quando prime um botão.
Destaques de produtos
- É necessária uma Hue Bridge
- Instalação sem fios
- Automatiza as luzes
Ative os seus efeitos Philips Hue favoritos
Com o Interruptor de toque, pode reativar 4 efeitos de luz predefinidos diferentes ou ligar/desligar ao premir um botão. Utilize a aplicação para configurar cenários pessoais ou cenários criados por designers de iluminação. Pode utilizar o Interruptor de toque sem abrir a Philips Hue app e inclusivamente quando o Wi-Fi está desligado.
Montar ou utilizar remotamente
Monte o Interruptor de toque em qualquer lugar com a placa de montagem incluída ou retire-o e transporte-o consigo enquanto se desloca pela casa. Defina o ambiente adequado para cada momento do dia.
Alimentado pelo seu toque, sem necessidades de pilhas
O Interruptor de toque é alimentado por energia cinética, o que significa que quando prime o interruptor de luz está a gerar energia suficiente para controlar a sua iluminação inteligente. Uma verdadeira solução sem fios e sem pilhas.
Requer uma Philips Hue Bridge
Este produto requer uma ligação à ponte Philips Hue
Compatível com Apple HomeKit
Ligue o seu Interruptor de toque à Philips Hue bridge e controle qualquer dispositivo compatível com Apple HomeKit. Com um simples toque num botão, poderá, por exemplo, desligar as luzes e reduzir a temperatura do termóstato inteligente em simultâneo.
Fácil de instalar
Instala-se num minuto. basta seguir as instruções na Philips Hue app para começar. As predefinições do Interruptor de toque permitem começar rapidamente e personalizar instantaneamente estas definições na aplicação para se ajustarem às suas necessidades.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético