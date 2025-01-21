Assistência
Grande plano frente de Hue Interruptor de toque

Interruptor de toque

Reative facilmente os seus quatro efeitos de luz favoritos ou ligue/desligue todas as luzes em simultâneo. O Interruptor de toque é uma solução completamente sem fios e portátil. Esqueça as pilhas, o Interruptor de toque é alimentado automaticamente quando prime um botão.

Destaques de produtos

  • É necessária uma Hue Bridge
  • Instalação sem fios
  • Automatiza as luzes
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Ative os seus efeitos Philips Hue favoritos

Ative os seus efeitos Philips Hue favoritos

Com o Interruptor de toque, pode reativar 4 efeitos de luz predefinidos diferentes ou ligar/desligar ao premir um botão. Utilize a aplicação para configurar cenários pessoais ou cenários criados por designers de iluminação. Pode utilizar o Interruptor de toque sem abrir a Philips Hue app e inclusivamente quando o Wi-Fi está desligado.

Montar ou utilizar remotamente

Montar ou utilizar remotamente

Monte o Interruptor de toque em qualquer lugar com a placa de montagem incluída ou retire-o e transporte-o consigo enquanto se desloca pela casa. Defina o ambiente adequado para cada momento do dia.

Alimentado pelo seu toque, sem necessidades de pilhas

Alimentado pelo seu toque, sem necessidades de pilhas

O Interruptor de toque é alimentado por energia cinética, o que significa que quando prime o interruptor de luz está a gerar energia suficiente para controlar a sua iluminação inteligente. Uma verdadeira solução sem fios e sem pilhas.

Requer uma Philips Hue Bridge

Requer uma Philips Hue Bridge

Este produto requer uma ligação à ponte Philips Hue

Compatível com Apple HomeKit

Compatível com Apple HomeKit

Ligue o seu Interruptor de toque à Philips Hue bridge e controle qualquer dispositivo compatível com Apple HomeKit. Com um simples toque num botão, poderá, por exemplo, desligar as luzes e reduzir a temperatura do termóstato inteligente em simultâneo.

Fácil de instalar

Fácil de instalar

Instala-se num minuto. basta seguir as instruções na Philips Hue app para começar. As predefinições do Interruptor de toque permitem começar rapidamente e personalizar instantaneamente estas definições na aplicação para se ajustarem às suas necessidades.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Assistência

Especificações técnicas

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho