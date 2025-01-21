Ative os seus efeitos Philips Hue favoritos

Com o Interruptor de toque, pode reativar 4 efeitos de luz predefinidos diferentes ou ligar/desligar ao premir um botão. Utilize a aplicação para configurar cenários pessoais ou cenários criados por designers de iluminação. Pode utilizar o Interruptor de toque sem abrir a Philips Hue app e inclusivamente quando o Wi-Fi está desligado.