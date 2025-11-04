Smart plug
Este pequeno e modesto acessório permite-lhe transformar qualquer luz, mesmo aquelas nas quais não consegue instalar uma lâmpada Hue, numa luz inteligente que pode controlar através da aplicação Hue ou da voz. Utilize Bluetooth para um controlo de acendimento instantâneo ou estabeleça ligação à Hue Bridge para desbloquear mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Adicione qualquer luz ao seu sistema Hue
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético