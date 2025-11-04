Assistência
Brown packaging box displaying a white flexible corner connector for lighting, with product name and certification label visible.

Foco duplo Runner

Com o foco de luz ambiente branca Runner da Philips Hue incluído no seu sistema Philips Hue, pode desfrutar de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Um foco de alta qualidade, construído com atenção aos detalhes e para durar

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • Preto
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros