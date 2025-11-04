Suspensão Cher
Inclua a suspensão de luz ambiente branca Cher da Philips Hue no seu sistema Philips Hue e desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Desfrute desta suspensão com um design único para complementar a sua decoração interior
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- Preto
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético