Estas luzes para instalação sob armários são perfeitas para cozinhas ou qualquer espaço com armários e prateleiras em casa. Combinam iluminação funcional e ambiente para se adaptar a qualquer momento. Prepare refeições com tons nítidos de luz natural, jante sob um suave brilho quente e socialize sob uma luz gradiente colorida que cria efeitos vibrantes de iluminação nas paredes. A luz natural de espetro completo oferece todos os tons de luz branca ao ambiente, enquanto o Chromasync assegura uma correspondência precisa de cores entre as luzes para um aspeto uniforme. Fácil de instalar, basta colocar esta luz de alumínio pintado de alta qualidade sob os armários ou prateleiras da cozinha e ligá-la à tomada de parede existente. Comece com um pacote de 2 luzes lineares gradientes e aumente-as ligando uma série de até cinco luzes, com no máximo 3 metros. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.