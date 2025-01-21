Barra linear Philips Hue gradient, pacote c/2
Estas luzes para instalação sob armários são perfeitas para cozinhas ou qualquer espaço com armários e prateleiras em casa. Combinam iluminação funcional e ambiente para se adaptar a qualquer momento. Prepare refeições com tons nítidos de luz natural, jante sob um suave brilho quente e socialize sob uma luz gradiente colorida que cria efeitos vibrantes de iluminação nas paredes. A luz natural de espetro completo oferece todos os tons de luz branca ao ambiente, enquanto o Chromasync assegura uma correspondência precisa de cores entre as luzes para um aspeto uniforme. Fácil de instalar, basta colocar esta luz de alumínio pintado de alta qualidade sob os armários ou prateleiras da cozinha e ligá-la à tomada de parede existente. Comece com um pacote de 2 luzes lineares gradientes e aumente-as ligando uma série de até cinco luzes, com no máximo 3 metros. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- Luz natural de espetro total (1000-20.000 K)
- Efeitos grad. de luz na parede
- Correspondência de cores precisa Chromasync™
- Fácil de instalar
- Controle e personalize com a aplicação Hue
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim