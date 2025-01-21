Extensão de barra linear Philips Hue gradient
Adicione ainda mais iluminação funcional e ambiente que se adapte a cada momento na cozinha ou a qualquer espaço da casa. Amplie a configuração de barra linear gradiente com esta extensão. Ligue uma série de barras lineares gradientes até um comprimento total de 3 metros com um total de cinco luzes. Dê um gradiente de cor e luz branca a cada canto da cozinha ou a espaços onde tenha armários ou prateleiras. A luz natural de espetro completo oferece todos os tons de luz branca ao ambiente, enquanto o Chromasync assegura uma correspondência precisa de cores entre as luzes para um aspeto uniforme. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- Luz natural de espetro total (1000-20.000 K)
- Efeitos grad. de luz na parede
- Correspondência de cores precisa Chromasync™
- Fácil de instalar
- Controle e personalize com a aplicação Hue
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim