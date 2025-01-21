Adicione ainda mais iluminação funcional e ambiente que se adapte a cada momento na cozinha ou a qualquer espaço da casa. Amplie a configuração de barra linear gradiente com esta extensão. Ligue uma série de barras lineares gradientes até um comprimento total de 3 metros com um total de cinco luzes. Dê um gradiente de cor e luz branca a cada canto da cozinha ou a espaços onde tenha armários ou prateleiras. A luz natural de espetro completo oferece todos os tons de luz branca ao ambiente, enquanto o Chromasync assegura uma correspondência precisa de cores entre as luzes para um aspeto uniforme. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.