Adicione ainda mais iluminação funcional e colorida a todas as bancadas da cozinha ou a qualquer superfície sob armários em toda a casa. Amplie a sua configuração de iluminação sob os armários adicionando até três luzes extras à tomada com a caixa de ligações incluída. Já não precisa de deixar mais nenhum canto da cozinha no escuro! A luz natural de espetro completo oferece todos os tons de luz branca ao ambiente, enquanto o Chromasync assegura uma correspondência precisa de cores entre as luzes para um aspeto uniforme. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação Hue, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.