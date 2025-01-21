Pacote de 3 focos sob os armários Philips Hue
Focos versáteis que oferecem a iluminação perfeita para qualquer bancada de cozinha ou superfície sob armários em toda a casa. A luz natural de espetro completo oferece uma gama de tons de luz branca: desde o branco frio e brilhante ideal para cozinhar até tons suaves e quentes para um jantar relaxante. Ajuste os focos para qualquer uma das 16 milhões de cores para transformar os seus armários num elemento decorativo ou criar um ambiente vibrante para socializar. A tecnologia Chromasync assegura uma correspondência de cores precisa em todas as luzes. Estes focos, simples de instalar, podem ser montados facilmente sob os armários ou prateleiras da cozinha e ligados a uma tomada de parede. Comece com um pacote de 3 focos de luz e, depois, adicione até mais três luzes à tomada com a caixa de ligações incluída. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação Hue, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- Luz natural de espetro total (1000-20.000 K)
- Luz branca e colorida regulável
- Correspondência de cores precisa Chromasync™
- Fácil de instalar
- Controle e personalize com a aplicação Hue
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim