Focos versáteis que oferecem a iluminação perfeita para qualquer bancada de cozinha ou superfície sob armários em toda a casa. A luz natural de espetro completo oferece uma gama de tons de luz branca: desde o branco frio e brilhante ideal para cozinhar até tons suaves e quentes para um jantar relaxante. Ajuste os focos para qualquer uma das 16 milhões de cores para transformar os seus armários num elemento decorativo ou criar um ambiente vibrante para socializar. A tecnologia Chromasync assegura uma correspondência de cores precisa em todas as luzes. Estes focos, simples de instalar, podem ser montados facilmente sob os armários ou prateleiras da cozinha e ligados a uma tomada de parede. Comece com um pacote de 3 focos de luz e, depois, adicione até mais três luzes à tomada com a caixa de ligações incluída. Controle as luzes à sua maneira: com a aplicação Hue, a voz ou controlos inteligentes. Desbloqueie automatizações e mais funções avançadas com a Hue Bridge.