Poste para exterior Tuar
Agora expanda o ecossistema Hue para o exterior. O candeeiro Lucca pode ser ligado à ponte Hue existente para obter todas as funcionalidades como Controlo fora de casa, Delimitação geográfica e Programação. Ponte Hue não incluída.
Destaques de produtos
- White
- É necessária uma Hue Bridge
- Inclui lâmpada LED E27
- Luz branca quente (2700 K)
- Alimentação pela rede
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Aço inoxidável
Material
Alumínio