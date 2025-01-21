*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Faixa de luz néon para exterior
Adicione um brilho divertido ao seu espaço exterior com a faixa de luz néon para ambientes exteriores. A tecnologia Chromasync™ proporciona correspondência de cores precisa para belos gradientes em pátios, caminhos e plantas. Desfrute de verdadeira luz branca brilhante em qualquer tom natural para uma iluminação exterior prática. Efeitos de luz e efeitos dinâmicos personalizáveis criam o ambiente perfeito para cada momento ao ar livre. A instalação é simples — ligue a uma tomada padrão através da fonte de alimentação de baixa tensão incluída ou integre na sua configuração de baixa tensão existente.
Destaques de produtos
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 1100 lúmenes
- App and voice control
Obtenha um controlo total e sem esforço
Quer queira criar efeitos de luz apelativo para uma festa no quintal, configurar efeitos que se adaptem ao ambiente para um jantar no pátio ou simplesmente controlar as suas faixas de luz para o ajudar a realizar tarefas, pode fazer tudo isto sem esforço com a aplicação Hue ou o controlo por voz. Integre as faixas de luz exteriores com todas as luzes exteriores Philips Hue através de um Hue Bridge Pro. O Bridge Pro também permite controlar o conjunto casa das fitas de luz a partir de qualquer lugar do mundo e permite programar os automatismos.
Crie um oásis de néon
Dobre-o, molde-o e desfrute dele. A faixa de luz exterior Neon, com um design flexível, pode transformar o seu quintal ou jardim num paraíso divertido graças ao seu brilho néon vibrante. Concebida para chamar a atenção, utilize a sua luz direta para criar o ambiente ideal, desde o ambiente relaxado de um lounge até uma festa de dança sob as estrelas! A tecnologia Chromasync™ oferece uma correspondência de cores precisa para fazer brilhar as belas gradações de néon nas suas árvores, plantas, fontes e paredes de jardim. Resistente às condições climatéricas e fácil de instalar: ligue esta faixa de luz a uma tomada convencional através da fonte de alimentação de baixa tensão incluída.
Ilumine a noite de uma luz branca, brilhante e autêntica
Desfrute da luz natural depois do pôr do sol com as fitas de iluminação para exterior. Ilumine o seu quintal, jardim e pátio com tons brancos autênticos graças aos LEDs brancos e brancos quentes dedicados. Ideais para a jardinagem à noite, desportos depois do anoitecer ou para preparar o churrasco, estas fitas de luz proporcionam a melhor iluminação funcional para qualquer tarefa no exterior. Seja qual for a hora, o seu oásis exterior brilhará mais do que nunca!
Transforme os espaços exteriores com a luz
Faça chuva ou faça sol, encha os espaços exteriores de luz em qualquer época do ano. Escolha entre cores vibrantes que se adaptam ao seu estado de espírito ou tons brancos autênticos para criar o ambiente perfeito ao banhar os caminhos, os pátios e as plantas. A tecnologia Chomasync™ oferece uma mistura de cores precisa e uniforme para criar gradações de cor perfeitas em cada canto. Faça do seu pátio um lugar mágico com efeitos de luz personalizáveis e efeitos dinâmicos. Concebidas para se adaptarem a calhas de varandas, caixilhos de tetos de pátios e degraus de alpendres, basta ligar estas fitas de luz resistentes às condições climatéricas a uma tomada elétrica com a fonte de alimentação de baixa tensão incluída.
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone