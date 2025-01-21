Transforme os espaços exteriores com a luz

Faça chuva ou faça sol, encha os espaços exteriores de luz em qualquer época do ano. Escolha entre cores vibrantes que se adaptam ao seu estado de espírito ou tons brancos autênticos para criar o ambiente perfeito ao banhar os caminhos, os pátios e as plantas. A tecnologia Chomasync™ oferece uma mistura de cores precisa e uniforme para criar gradações de cor perfeitas em cada canto. Faça do seu pátio um lugar mágico com efeitos de luz personalizáveis e efeitos dinâmicos. Concebidas para se adaptarem a calhas de varandas, caixilhos de tetos de pátios e degraus de alpendres, basta ligar estas fitas de luz resistentes às condições climatéricas a uma tomada elétrica com a fonte de alimentação de baixa tensão incluída.