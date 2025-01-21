Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 65" + HDMI sync box 4K
Expanda o seu universo de entretenimento Hue com este kit de sincronização para entretenimento. O kit inclui uma Play HDMI sync box 4K e uma faixa de luz com gradiente de cores. Ligue descodificadores e dispositivos de streaming à box e sincronize o conteúdo televisivo com a faixa de luz. Desfrute de efeitos coloridos de projeção na parede em gradiente que reagem perfeitamente a tudo o que passa no ecrã. A box suporta resolução 4K a uma taxa de atualização de 60 Hz, permitindo que assista com alta qualidade e acendimento instantâneo. Configure tudo com facilidade na aplicação Hue e desfrute dos seus filmes, séries e jogos favoritos como nunca antes!
Destaques de produtos
- Suporta resolução 4K a 60 Hz
- Efeitos grad. de luz na parede
- Adequado para televisores com até 65"
- Design simples e compacto
- Controla e configurar com a aplicação Hue
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto e branco
Material
PVC
Silicone