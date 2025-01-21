Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Grande plano atrás de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Grande plano atrás de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65&quot; + sincronização de ecrã

Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 65" + sincronização de ecrã

Entre no mundo do entretenimento Hue com este kit de sincronização, que inclui um dispositivo de sincronização para o ecrã da TV e uma faixa de luz com gradiente de cores. A lente olho de peixe da sincronização de ecrã capta tudo o que passa no ecrã e sincroniza o conteúdo com a faixa de luz, proporcionando uma sincronização de cores otimizada com efeitos de projeção na parede que reagem em tempo real. Configure tudo com facilidade na aplicação Hue e desfrute dos seus filmes, séries e jogos favoritos como nunca antes!

Destaques de produtos

  • Correspondência de cores otimizada com o ecrã
  • Captura de ecrã inteiro com lente olho de peixe
  • Efeitos grad. de luz na parede
  • Adequado para televisores com até 65"
  • Controla e configurar com a aplicação Hue
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto e branco

  • Material

    PVC

    Silicone

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros