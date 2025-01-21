Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Grande plano atrás de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Embalagem de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilização de LIGHTSTRIPS Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85&quot; + HDMI sync box 4K

Kit Philips Hue Play Sync: faixa de luz gradiente de 85" + HDMI sync box 4K

Expanda o seu universo de entretenimento Hue com este kit de sincronização para entretenimento. O kit inclui uma Play HDMI sync box 4K e uma faixa de luz com gradiente de cores. Ligue descodificadores e dispositivos de streaming à box e sincronize o conteúdo televisivo com a faixa de luz. Desfrute de efeitos coloridos de projeção na parede em gradiente que reagem perfeitamente a tudo o que passa no ecrã. A box suporta resolução 4K a uma taxa de atualização de 60 Hz, permitindo que assista com alta qualidade e acendimento instantâneo. Configure tudo com facilidade na aplicação Hue e desfrute dos seus filmes, séries e jogos favoritos como nunca antes!

Destaques de produtos

  • Suporta resolução 4K a 60 Hz
  • Efeitos grad. de luz na parede
  • Adequado para televisores com até 85"
  • Design simples e compacto
  • Controla e configurar com a aplicação Hue
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto e branco

  • Material

    PVC

    Silicone

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros