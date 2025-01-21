Kit Philips Hue Play sync: faixa de luz gradiente de 85" + sincronização de ecrã
Entre no mundo do entretenimento Hue com este kit de sincronização, que inclui um dispositivo de sincronização para o ecrã da TV e uma faixa de luz com gradiente de cores. A lente olho de peixe da sincronização de ecrã capta tudo o que passa no ecrã e sincroniza o conteúdo com a faixa de luz, proporcionando uma sincronização de cores otimizada com efeitos de projeção na parede que reagem em tempo real. Configure tudo com facilidade na aplicação Hue e desfrute dos seus filmes, séries e jogos favoritos como nunca antes!
Destaques de produtos
- Correspondência de cores otimizada com o ecrã
- Captura de ecrã inteiro com lente olho de peixe
- Efeitos grad. de luz na parede
- Adequado para televisores com até 85"
- Controla e configurar com a aplicação Hue
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto e branco
Material
PVC
Silicone