Entre no mundo do entretenimento Hue com este kit de sincronização, que inclui um dispositivo de sincronização para o ecrã da TV e uma faixa de luz com gradiente de cores. A lente olho de peixe da sincronização de ecrã capta tudo o que passa no ecrã e sincroniza o conteúdo com a faixa de luz, proporcionando uma sincronização de cores otimizada com efeitos de projeção na parede que reagem em tempo real. Configure tudo com facilidade na aplicação Hue e desfrute dos seus filmes, séries e jogos favoritos como nunca antes!