Luz crepuscular preta para dormir e despertar
Concebido para o ajudar a sentir-se mais revigorado ao longo do dia, este candeeiro para mesa de cabeceira utiliza cenários de base científica para oferecer uma iluminação que melhora o estado de espírito. E com a tecnologia de projeção de gradiente ColorCast, traz beleza ao seu quarto.
Destaques de produtos
- ColorCast Technology
- Dupla fonte de luz
- Regulação ultrabaixa
- Automatizações para acordar e adormecer personalizadas
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético