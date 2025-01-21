*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Transformator MR16
Realizat pentru becurile Philips Hue MR16. Instalează în siguranță becurile inteligente MR16 cu acest transformator conform EMI, care transformă energia electrică a locuinței tale în tensiunea joasă folosită de MR16.
Caracteristici principale ale produsului
- Proiectat pentru becurile Hue MR16
- Transformă 230 V în 12 V
- Tensiune de ieșire de 15 W
- Durată de viață de până la 40.000 de ore
Compatibil cu majoritatea transformatoarelor
Becurile inteligente Philips Hue MR16 funcționează la aceeași tensiune joasă de 12 V ca și becurile standard MR16 - sunt compatibile cu majoritatea transformatoarelor.*
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Bucurați-vă de tonul perfect de lumină albă caldă pentru a pune în valoare orice decor și pentru a vă ajuta în activitățile de zi cu zi. Complet reglabil, iluminatul inteligent Hue White este instrumentul perfect pentru crearea atmosferei ideale în locuința dvs. (flux luminos ridicat)
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Bej
Material
materiale sintetice