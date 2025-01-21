Prim-plan cu partea frontală a Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Prim-plan cu partea din spate a Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Ambalaj cu Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilizarea Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilizarea Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilizarea Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilizarea Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Utilizarea Benzi luminoase Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K

Kit Philips Hue Play Sync: bandă luminoasă gradient 85" + HDMI sync box 4K

Descoperă lumea divertismentului Hue cu acest kit de sincronizare pentru divertisment. Kitul include un Play HDMI sync box 4K și o bandă luminoasă gradient multicoloră. Conectează set-top box-urile și stick-urile de streaming la sync box și sincronizează conținutul TV cu banda luminoasă. Bucură-te de efecte gradient colorate pe perete, care reacționează instantaneu la ce se întâmplă pe ecran. Cutia de sincronizare suportă 4K la o rată de reîmpr. de 60 Hz, permițându-ți să vizionezi la calitate sup., cu răspuns instantaneu al luminilor. Configurează totul fără efort în aplicația Hue și bucură-te de filmele, serialele și jocurile tale preferate ca niciodată!

Caracteristici principale ale produsului

  • Suportă rezoluția 4K la 60Hz
  • Perdea luminoasă cu gradient
  • Compatibil cu televizoare de până la 85 inci
  • Design simplu, compact
  • Control și configurare prin aplicația Hue
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Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru & Alb

  • Material

    PVC

    silicon

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bridge

Bec

Ce este în cutie?

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