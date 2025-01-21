Descoperă lumea divertismentului Hue cu acest kit de sincronizare pentru divertisment. Kitul include un Play HDMI sync box 4K și o bandă luminoasă gradient multicoloră. Conectează set-top box-urile și stick-urile de streaming la sync box și sincronizează conținutul TV cu banda luminoasă. Bucură-te de efecte gradient colorate pe perete, care reacționează instantaneu la ce se întâmplă pe ecran. Cutia de sincronizare suportă 4K la o rată de reîmpr. de 60 Hz, permițându-ți să vizionezi la calitate sup., cu răspuns instantaneu al luminilor. Configurează totul fără efort în aplicația Hue și bucură-te de filmele, serialele și jocurile tale preferate ca niciodată!