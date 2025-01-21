Intră în lumea divertismentului Hue cu acest kit de sincronizare, care include un dispozitiv de sincronizare pentru ecranul TV și o bandă luminoasă gradient color. Lentila fisheye a sincr. ecranului capturează tot ceea ce apare pe ecran și sincr. conținutul cu banda luminoasă, oferind o sincr. optimizată a culorilor cu efecte de iluminare a pereților care reacționează în timp real. Configurează totul fără efort în aplicația Hue și bucură-te de filmele, serialele și jocurile tale preferate ca niciodată!