Prim-plan cu partea frontală a Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Prim-plan cu partea din spate a Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Prim-plan cu partea din spate a Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Utilizarea Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Utilizarea Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Utilizarea Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Utilizarea Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran
Utilizarea Benzi luminoase Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85&quot; + sincronizare ecran

Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85" + sincronizare ecran

Intră în lumea divertismentului Hue cu acest kit de sincronizare, care include un dispozitiv de sincronizare pentru ecranul TV și o bandă luminoasă gradient color. Lentila fisheye a sincr. ecranului capturează tot ceea ce apare pe ecran și sincr. conținutul cu banda luminoasă, oferind o sincr. optimizată a culorilor cu efecte de iluminare a pereților care reacționează în timp real. Configurează totul fără efort în aplicația Hue și bucură-te de filmele, serialele și jocurile tale preferate ca niciodată!

Caracteristici principale ale produsului

  • Corelare optimizată a culorilor pe ecran
  • Captură de ecran completă cu obiectiv fisheye
  • Perdea luminoasă cu gradient
  • Compatibil cu televizoare de până la 85 inci
  • Control și configurare prin aplicația Hue
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Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru & Alb

  • Material

    PVC

    silicon

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bridge

Bec

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