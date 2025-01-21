Kit sincr. Philips Hue Play: bandă luminoasă gradient 85" + sincronizare ecran
Intră în lumea divertismentului Hue cu acest kit de sincronizare, care include un dispozitiv de sincronizare pentru ecranul TV și o bandă luminoasă gradient color. Lentila fisheye a sincr. ecranului capturează tot ceea ce apare pe ecran și sincr. conținutul cu banda luminoasă, oferind o sincr. optimizată a culorilor cu efecte de iluminare a pereților care reacționează în timp real. Configurează totul fără efort în aplicația Hue și bucură-te de filmele, serialele și jocurile tale preferate ca niciodată!
Caracteristici principale ale produsului
- Corelare optimizată a culorilor pe ecran
- Captură de ecran completă cu obiectiv fisheye
- Perdea luminoasă cu gradient
- Compatibil cu televizoare de până la 85 inci
- Control și configurare prin aplicația Hue
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru & Alb
Material
PVC
silicon