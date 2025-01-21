*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Adaptor de alimentare pentru bara luminoasă Philips Hue Play
Conectați până la trei bare luminoase Play la acest adaptor de alimentare alb și setați scena cu o lumină inteligentă colorată.
Caracteristici principale ale produsului
- Adaptor de curent electric
- Conectați 3 bare luminoase Play
- Alb
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice