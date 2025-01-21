Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue Adaptor de alimentare pentru bara luminoasă Philips Hue Play

Adaptor de alimentare pentru bara luminoasă Philips Hue Play

Conectați până la trei bare luminoase Play la acest adaptor de alimentare negru și setați scena cu o lumină inteligentă colorată.

Caracteristici principale ale produsului

  • Adaptor de curent electric
  • Conectați 3 bare luminoase Play
  • Negru
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    materiale sintetice

