Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue Adaptor de alimentare pentru iluminat de accent Philips Hue Go

Adaptor de alimentare pentru iluminat de accent Philips Hue Go

Încărcați-vă lampa portabilă Go cu acest adaptor de alimentare și luați cu dvs. o pată de culoare sau un element central care stabilește atmosfera oriunde doriți.

Caracteristici principale ale produsului

  • Adaptor de curent electric
  • Pentru Go portable light
  • Alb
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Diverse

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate