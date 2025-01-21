*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Adaptor de alimentare pentru iluminat de accent Philips Hue Go
Încărcați-vă lampa portabilă Go cu acest adaptor de alimentare și luați cu dvs. o pată de culoare sau un element central care stabilește atmosfera oriunde doriți.
Caracteristici principale ale produsului
- Adaptor de curent electric
- Pentru Go portable light
- Alb
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice