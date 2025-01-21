*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Adaptor de alimentare Philips Hue (o singură intrare)
Utilizați acest adaptor de alimentare negru pentru a conecta luminile Philips Hue. Funcționează cu Signe, Bloom, Iris, tub luminos Play gradient, Play gradient lightstrip pentru TV și PC și Hue sync box.
Caracteristici principale ale produsului
- Adaptor de curent electric
- Putere de până la 20 W
- Negru
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice