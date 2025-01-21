*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bază de încărcare pentru lampă de masă portabilă Philips Hue Go
Această bază de încărcare vă permite să oferiți și mai mult lămpii dvs. portabile de masă Go, astfel încât să puteți aduce lumină colorată cu dvs. atât în interior, cât și în exterior.
Caracteristici principale ale produsului
- Bază de încărcare
- Pentru lampa de masă Go
- Negru
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice