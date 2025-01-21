Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue Bază de încărcare pentru lampă de masă portabilă Philips Hue Go

Bază de încărcare pentru lampă de masă portabilă Philips Hue Go

Această bază de încărcare vă permite să oferiți și mai mult lămpii dvs. portabile de masă Go, astfel încât să puteți aduce lumină colorată cu dvs. atât în interior, cât și în exterior.

Caracteristici principale ale produsului

  • Bază de încărcare
  • Pentru lampa de masă Go
  • Negru
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Diverse

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate