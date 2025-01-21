*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază E27
Folosește lumina corectă pentru activitățile tale zilnice cu kitul de bază Philips Hue. Acesta include trei becuri inteligente E27, consola Hue Bridge și întrerupătorul cu variator. Setează lumină rece pentru a te înviora sau tonuri calde pentru a te deconecta la finalul zilei.
Caracteristici principale ale produsului
- cu ambianță albă
- 3 becuri E27
- Lumină albă caldă până la rece
- Întrerupător cu variator inclus
- Consolă Hue Bridge inclusă
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Bucură-te de iluminatul inteligent corespunzător pentru sarcinile zilnice
Fă-ți ziua mai ușoară cu patru scene de lumini prestabilite care au fost concepute special pentru sarcinile tale zilnice. Două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, te ajută să te pui în mișcare dimineața și să rămâi concentrat, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare te ajută să te bucuri de o carte bună și să îți odihnești mintea.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus
Cu ajutorul întrerupătorului cu variator alimentat de baterie, puteți controla simultan până la 10 lumini inteligente. Întrerupătorul, care poate fi detașat de pe suportul de perete și folosit ca o telecomandă, vă permite să reduceți sau să măriți intensitatea luminilor sau să treceți prin patru rețete de lumină prestabilite
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge
Hue Bridge este o componentă esențială a uni sistem personal de iluminat inteligent Philips Hue. Aceasta reprezintă creierul operațiunii, comunicând atât cu becurile tale inteligente, cât și cu aplicația Hue, pentru a asigura funcționarea optimă a tuturor elementelor. De asemenea, aceasta permite caracteristici inteligente de automatizare a locuinței, precum setarea programelor și a temporizatoarelor.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110