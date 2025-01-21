Bucură-te de iluminatul inteligent corespunzător pentru sarcinile zilnice

Fă-ți ziua mai ușoară cu patru scene de lumini prestabilite care au fost concepute special pentru sarcinile tale zilnice. Două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, te ajută să te pui în mișcare dimineața și să rămâi concentrat, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare te ajută să te bucuri de o carte bună și să îți odihnești mintea.