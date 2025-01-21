Designul clasic și subțire al acestei lămpi Adore pentru oglindă, cu ambianță albă de la Philips Hue, este perfect pentru decorul oricărei băi. Controlați rețetele de lumină cu întrerupătorul cu variator Hue, pentru Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare, obținând lumina perfectă pentru a vă machia sau pregăti pentru un eveniment special. Amplasați această instalație de iluminat pe orizontală deasupra oglinzii sau instalați două pe verticală, pe fiecare parte, pentru ambianță desăvârșită.