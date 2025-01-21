*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă pentru oglinda din baie Adore
Designul clasic și subțire al acestei lămpi Adore pentru oglindă, cu ambianță albă de la Philips Hue, este perfect pentru decorul oricărei băi. Controlați rețetele de lumină cu întrerupătorul cu variator Hue, pentru Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare, obținând lumina perfectă pentru a vă machia sau pregăti pentru un eveniment special. Amplasați această instalație de iluminat pe orizontală deasupra oglinzii sau instalați două pe verticală, pe fiecare parte, pentru ambianță desăvârșită.
Caracteristici principale ale produsului
- cu ambianță albă
- Întrerupător cu variator inclus
- LED integrat
- Alb
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Lumină inteligentă rezistentă la apă pentru montare în băi
Seria Philips Hue Adore de lumini inteligente pentru baie a fost testată riguros pentru a se asigura rezistența acesteia la apă, fapt care o face ideală pentru mediile umede. Fiecare lumină Adore pentru baie respectă standardele IP44.
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Bucură-te de iluminatul inteligent corespunzător pentru sarcinile zilnice
Maximizează efectul rutinelor tale zilnice cu lumină albă reglabilă. Setează lumina în funcție de cerințele și starea ta de spirit în baie, la o apăsare de buton. Umple-te de energie dimineața cu lumină naturală rece, fă activități care necesită precizie cu lumină intensă, beneficiază de lumina perfectă pentru lectură în baie sau acordă-ți timp pentru tine în cadă cu lumină caldă.
Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus
Cu ajutorul întrerupătorului cu variator alimentat de baterie, puteți controla simultan până la 10 lumini inteligente. Întrerupătorul, care poate fi detașat de pe suportul de perete și folosit ca o telecomandă, vă permite să reduceți sau să măriți intensitatea luminilor sau să treceți prin patru rețete de lumină prestabilite
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice