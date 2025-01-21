Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.

Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.