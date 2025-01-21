*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lustră Devote
Prelungiți sistemul dvs. din gama Philips Hue cu lampa suspendată Devote cu ambianță albă și bucurați-vă de lumină albă naturală, care vă ajută să vă treziți, să vă învigorați, să vă concentrați, să citiți și să vă relaxați. Proiectată să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.
Caracteristici principale ale produsului
- cu ambianță albă
- Prelungire
- E27
- Alb
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețetele de lumină
Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.
Reglare fără instalare
Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician sau de instalație
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, poți să controlezi luminile de la distanță oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Trezește-te și mergi la culcare în mod natural
Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal