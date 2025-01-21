*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet dublu E27
Poți avea o lumină albă caldă până la rece în locuință, cu două becuri inteligente E27. Folosește lumina rece pentru a te înviora dimineața și tonuri calde pentru a te deconecta seara. Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de controlul complet și caracteristicile iluminatului inteligent.
Caracteristici principale ale produsului
- cu ambianță albă
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- 2 becuri E27
- Lumină albă caldă până la rece
- Cu reglarea intensității luminoase
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Bucură-te de iluminatul inteligent corespunzător pentru sarcinile zilnice
Fă-ți ziua mai ușoară cu patru scene de lumini prestabilite care au fost concepute special pentru sarcinile tale zilnice. Două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, te ajută să te pui în mișcare dimineața și să rămâi concentrat, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare te ajută să te bucuri de o carte bună și să îți odihnești mintea.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent
Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge pentru a beneficia de controlul inteligent complet și de toate caracteristicile. Controlează-ți luminile cu ajutorul aplicației Philips Hue, setează temporizatoare, programe, adaugă sau elimină lumini și multe altele. *Hue Bridge se vinde separat
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110