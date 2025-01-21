Capacitate mai mare, procesor mai rapid

Comparativ cu Hue Bridge, noul Hue Bridge Pro oferă o capacitate de trei ori mai mare, suportând peste 150 de corpuri de iluminat și peste 50 de accesorii. De asemenea, permite salvarea a până la 500 de scene și asigură timpi de răspuns de până la cinci ori mai rapizi, datorită noului cip performant Hue Chip Pro.