*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază: 3 becuri GU10 + buton Hue Smart + consolă Hue Bridge Pro
Obține caracteristici îmbunătățite ale iluminatului inteligent cu consola Hue Bridge Pro. Dotată cu un nou cip capabil să ruleze algoritmi complecși și caracteristici bazate pe inteligență artificială, este mai puternică și mai rapidă ca niciodată. Adaugă culoare ambientală în orice încăpere, cu becurile cu lumină color incluse, și control convenabil, cu butonul inclus.
Caracteristici principale ale produsului
- Suportă 150+ lumini, 50+ accesorii
- Folosește luminile ca senzori de mișcare cu MotionAware™
- Deblochează iluminatul ambiental Hue Sync și integrează sistemul de securitate
- Ambianță albă +16 milioane de culori
- Control exact așa cum îți dorești, simplu și accesibil
Securitate Zigbee
Intimitatea ta este prioritatea noastră. Zigbee și Philips Hue împiedică accesul neautorizat la ecosistemul tău de iluminat inteligent.
Hue MotionAware™
Disponibilă exclusiv pentru Hue Bridge Pro, această nouă funcție permite sistemului de iluminat să reacționeze inteligent și intuitiv la mișcările tale prin locuință. Folosind cel puțin trei lumini în aceeași încăpere, poți crea o zonă de mișcare care detectează prezența și activează automat orice lumină asociată. Nu ai nevoie de un senzor de mișcare separat!
Capacitate mai mare, procesor mai rapid
Comparativ cu Hue Bridge, noul Hue Bridge Pro oferă o capacitate de trei ori mai mare, suportând peste 150 de corpuri de iluminat și peste 50 de accesorii. De asemenea, permite salvarea a până la 500 de scene și asigură timpi de răspuns de până la cinci ori mai rapizi, datorită noului cip performant Hue Chip Pro.
Controlează întreaga locuință de oriunde te-ai afla
Cu Hue Bridge sau Hue Bridge Pro, îți gestionezi casa inteligentă de oriunde, prin aplicația Hue. Controlează luminile, primește notificări de securitate sau setează automatizări care funcționează după programul tău – totul, simplu și intuitiv.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x57x50 mm