Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue cu ambianță albă și color Set de bază Essential: 3 becuri smart GU10 (345 lm) + buton inteligent

Set de bază Essential: 3 becuri smart GU10 (345 lm) + buton inteligent

Pășește în lumea iluminatului inteligent cu set de bază Philips Hue Essential. Ai la dispoziție trei becuri cu lumină colorată și albă, cu intensitate reglabilă și nuanțe variate – de la tonuri calde, relaxante, până la lumini reci, ideale pentru concentrare. Atmosfera perfectă, exact cum îți dorești: lumină reglabilă, milioane de culori și scenarii gata de folosit – sau le poți personaliza după bunul plac! Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de o listă infinită de opțiuni. Controlează orice accesoriu smart prin aplicație sau cu ajutorul vocii.

Caracteristici principale ale produsului

  • Până la 345 de lumeni
  • Lumină albă caldă și rece (2200-6500 K)
  • Ajustabil până la o luminozitate de 2%
  • Consolă Hue Bridge inclusă
  • Smart button inclus
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs
Controlați luminile prin intermediul vocii*

Controlați luminile prin intermediul vocii*

Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente 

Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente 

Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar 

Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge

Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge

Hue Bridge este o componentă esențială a uni sistem personal de iluminat inteligent Philips Hue. Aceasta reprezintă creierul operațiunii, comunicând atât cu becurile tale inteligente, cât și cu aplicația Hue, pentru a asigura funcționarea optimă a tuturor elementelor. De asemenea, aceasta permite caracteristici inteligente de automatizare a locuinței, precum setarea programelor și a temporizatoarelor.

Controlează luminile cu un singur click 

Un singur clic controlează luminile smart – nu este nevoie de smartphone. Folosește o singură apăsare pentru a aprinde și a stinge luminile sau ține apăsat pe buton pentru a diminua sau crește intensitatea. Fiind deja configurat să facă exact ceea ce ai nevoie, Philips Hue smart button este gata de utilizare, oriunde ai nevoie de el.

Specificații

Dimensiunile becului

  • Dimensiuni (LxÎxA)

    50 x 55

Design și finisaj

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Caracteristicile fotometrice

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Service

Specificații tehnice

Bridge

Bec

Întrerupătorul

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate