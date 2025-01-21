Controlează și redu intensitatea luminilor cu ajutorul unui variator Hue. Acest comutator inteligent care este, în același timp, atât un întrerupător de perete, cât și o telecomandă, se atașează cu ușurință pe perete cu ajutorul adezivului inclus și poate fi detașat de baza magnetică, pentru a fi folosit ca o telecomandă.