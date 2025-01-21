*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Hue Dimmer switch
Controlează și redu intensitatea luminilor cu ajutorul unui variator Hue. Acest comutator inteligent care este, în același timp, atât un întrerupător de perete, cât și o telecomandă, se atașează cu ușurință pe perete cu ajutorul adezivului inclus și poate fi detașat de baza magnetică, pentru a fi folosit ca o telecomandă.
Caracteristici principale ale produsului
- Compatibilitate Hue Bridge
- Instalare wireless
- Funcționează cu baterii
- Acces facil la rețete de lumină
- Folosește-l ca pe o telecomandă
Reglează intensitatea luminilor tale inteligente
Întrerupătorul cu variator Philips Hue îți permite să reduci intensitatea sau să intensifici luminile prin control wireless.
Conectați până la 10 lumini inteligente
Cu ajutorul kitului wireless pentru reducerea intensității luminii Philips Hue pentru lumini inteligente, poți conecta până la 10 lumini pentru a le controla simultan de la un singur întrerupător cu variator.
Montați întrerupătorul cu variator în orice loc
Întrerupătorul cu variator Philips Hue funcționează ca un întrerupător și variator normal de perete, dar mai bun. Pe lângă montarea cu șuruburi sau banda adezivă rezistentă, puteți detașa unitatea de control magnetică pentru a o avea asupra dvs. oriunde.
Schimbă scenele de lumină
Întrerupătorul cu variator inteligent îți permite să comuți între patru rețete de lumină, prin simpla apăsare a comutatorului „on” (pornit). Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare sunt programate implicit iar tu poți personaliza selecția din aplicația Hue.
Folosește-l ca pe un variator cu telecomandă
Întrerupătorul cu variator Hue este magnetic și poate fi detașat de pe placa de bază, permițându-ți să folosești întrerupătorul cu variator ca pe o telecomandă ușor de folosit.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Material
materiale sintetice