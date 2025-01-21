*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Întrerupător cu atingere
Reapelați cu ușurință scenariile de lumină favorite sau aprindeți/stingeți toate luminile în același timp. Întrerupătorul cu atingere este complet wireless și portabil. Uitați de baterii: întrerupătorul acționează la o simplă apăsare a butonului.
Caracteristici principale ale produsului
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- Instalare wireless
- Automatizează luminile
Recreează-ți scenele Hue preferate
Cu ajutorul întrerupătorului cu atingere puteți reapela 4 scenarii de lumină prestabilite sau aprinde/stinge luminile. Folosiți aplicația pentru a seta scenariile dvs. sau pe cele create de proiectanții de sisteme de iluminat. Puteți folosi întrerupătorul cu atingere fără a deschide aplicația Philips Hue, chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este deconectată.
Poate fi montat sau folosit de la distanță
Puteți instala întrerupătorul cu atingere oriunde, cu ajutorul plăcii de montare, sau îl puteți detașa și folosi în timp ce vă deplasați prin casă. Creați atmosfera perfectă pentru fiecare moment al zilei.
Funcționează prin atingere - nu sunt necesare baterii
Întrerupătorul folosește energie cinetică, ceea ce înseamnă că atunci când apăsați întrerupătorul, generați suficientă energie pentru a controla luminile inteligente. O soluție wireless unică, fără baterie.
Necesită o consolă Philips Hue
Acest produs necesită o conexiune la Philips Hue Bridge
Compatibil cu Apple HomeKit
Conectați întrerupătorul cu atingere la Philips Hue bridge și controlați dispozitivele compatibile cu Apple HomeKit. De exemplu, prin apăsarea unui singur buton puteți stinge luminile și scădea în același temperatura din termostatul inteligent.
Ușor de instalat
Instalare într-un minut. Pentru a începe, trebuie doar să urmați instrucțiunile din aplicația Philips Hue. Setările implicite ale întrerupătorului cu atingere vă vor ajuta imediat și le puteți personaliza pe loc în aplicație, în funcție de nevoie dvs.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice