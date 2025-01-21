Recreează-ți scenele Hue preferate

Cu ajutorul întrerupătorului cu atingere puteți reapela 4 scenarii de lumină prestabilite sau aprinde/stinge luminile. Folosiți aplicația pentru a seta scenariile dvs. sau pe cele create de proiectanții de sisteme de iluminat. Puteți folosi întrerupătorul cu atingere fără a deschide aplicația Philips Hue, chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este deconectată.