*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Întrerupător cu variator (cel mai nou model)
Reduceți sau creșteți intensitatea luminoasă din încăpere, comutați scenarii de lumină sau beneficiați de cea mai bună lumină în funcție de momentul zilei. Întrerupătorul cu variator Hue se atașează pe pereți sau suprafețe magnetice, dar poate fi utilizat și ca telecomandă de oriunde din casă.
Caracteristici principale ale produsului
- Instalare wireless
- Funcționează cu baterii
- Acces facil la scenarii de lumină
- Folosește-l ca pe o telecomandă
Controlați instantaneu luminile
Control instantaneu asupra luminilor inteligente Philips Hue cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch. Cu o atingere de buton, atmosfera din încăpere se poate întuneca sau lumina, luminile se pot aprinde sau stinge sau se pot crea scenarii luminoase.
Instalare wireless ușoară
Designul cu alimentare cu baterie, wireless, al întrerupătorului cu variator Hue dimmer switch vă permite să îl montați oriunde cu banda adezivă inclusă. Demontați întrerupătorul de pe placa de perete și utilizați-l ca telecomandă sau atașați-l pe orice suprafață magnetică.
Creați scenarii cu o atingere de buton
Comutați între patru presetări de lumină, Citire, Relaxare, Energie și Concentrare prin apăsarea butonului Hue. Împerecheați cu Hue Bridge pentru a personaliza întrerupătorul adăugând scenariile de lumină preferate sau setând lumina perfectă în funcție de momentul zilei.
Descoperiți comenzi personalizate
Asociați întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch cu Hue Bridge pentru a controla orice lumini, încăperi sau zone din casa dvs. – indiferent unde sunt localizate întrerupătoarele – și personalizați întrerupătorul cum doriți.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice