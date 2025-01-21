*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de masă conică pentru becuri Lightguide (nisip)
Concepută special pentru becurile Lightguide, această lampă de masă a fost imprimată 3D cu o textură ondulată unică și un finisaj mat de culoarea nisipului.
Caracteristici principale ale produsului
- Concepută pentru becuri de tip glob și în formă de A, cu tehnologia lightguide
- Nisip
- Fabricat din materiale reciclate
- Finisaj mat
- Nu sunt disponibile pentru vânzare individuală
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Bej
Material
materiale sintetice