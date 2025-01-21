*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Prelungire cablu de alimentare pentru Philips Hue Play gradient lightstrip
Extindeți distanța dintre priză și televizor cu acest cablu prelungitor de 2,5 m pentru Play gradient lightstrip.
Caracteristici principale ale produsului
- Lungime de 2,5 m
- Negru
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice