Smart plug
Acest accesoriu mic și simplu vă permite să transformați orice lampă – chiar și pe cea pe care nu o puteți echipa cu un bec Hue – într-o lampă inteligentă, astfel încât să o puteți controla prin intermediul aplicației Hue sau al vocii. Folosiți Bluetooth pentru controlul instantaneu al luminii sau conectați-vă la consola Hue Bridge pentru a debloca mai multe caracteristici.
Caracteristici principale ale produsului
- Compatibilitate Bluetooth
- Compatibilitate Hue Bridge
- Adăugați orice lumină la sistemul dumneavoastră Hue
- Control instantaneu prin Bluetooth
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
Design compact, ascuns vederii
Conectorul inteligent Philips Hue a fost conceput să se integreze în orice mediu. Mic, alb și cu un design subtil, conectorul inteligent vă permite să adăugați orice lumină la sistemul dvs. Hue, fără fire suplimentare sau dificultăți.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice