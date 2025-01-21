Acest accesoriu mic și simplu vă permite să transformați orice lampă – chiar și pe cea pe care nu o puteți echipa cu un bec Hue – într-o lampă inteligentă, astfel încât să o puteți controla prin intermediul aplicației Hue sau al vocii. Folosiți Bluetooth pentru controlul instantaneu al luminii sau conectați-vă la consola Hue Bridge pentru a debloca mai multe caracteristici.