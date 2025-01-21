*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Standuri bară luminoasă Philips Hue Play
Atașați barele luminoase Play la aceste suporturi negre pentru a le poziționa orizontal sau vertical oriunde în casa dvs.
Caracteristici principale ale produsului
- Set standuri
- Pentru bare luminoase Play
- Negru
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice