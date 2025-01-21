*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Unitate de alimentare de perete Perifo, 1 punct, 100 W, cu conector
Această unitate de alimentare se conectează la capătul unei șine Perifo și se racordează la o priză de perete. Alimentați lumini de până la 100 W cu o singură unitate de alimentare. Trebuie doar să adunați puterea fiecărei lumini pentru a atinge pragul. Doar pentru iluminatul pe șină Perifo.
Caracteristici principale ale produsului
- Concepută pentru copii
- Se conectează la capătul șinei
- Include conector
- Putere de până la 100 de wați
- Ocupă până la 8,8 cm pe șină
Necesită o consolă Philips Hue
Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice