A collection of smart white ambiance light bulbs with a warm glow, featuring the text white ambiance 800 on each bulb.

A60 - Bec inteligent E27 - 800 (pachet de 4)

Utilizați mii de nuanțe de lumină albă de la caldă la rece cu aceste becuri inteligente E27 ale căror baze tip baionetă se potrivesc cu cele mai multe instalații de iluminat standard. Reglarea wireless vă permite să creați instantaneu starea de spirit potrivită.

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Caracteristici principale ale produsului

  • White ambiance
  • Compatibilitate Bluetooth
  • Compatibilitate Hue Bridge
  • Până la 806 de lumeni*
  • Lumină albă caldă până la rece
  • Control instantaneu prin Bluetooth
  • Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
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Lumină albă confortabilă, reglabilă

Lumină albă confortabilă, reglabilă

Cu o luminozitate comparabilă cu un bec tradițional de 60 W, aceste becuri oferă un nivel suficient de lumină albă, de la caldă la rece care este suficient de strălucitoare pentru a citi pe canapea pentru a asculta muzică sau pur și simplu pentru a vă relaxa în dormitor.

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*

Controlați luminile prin intermediul vocii*

Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice

Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge

Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.

Specificații

Dimensiunile becului

  • Dimensiuni (LxÎxA)

    60x110

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Caracteristicile fotometrice

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

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