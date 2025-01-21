Lampă de masă Phoenix
Lampa de masă Philips Hue Phoenix îți oferă lumină cu LED, variabilă de la alb cald la rece, pentru a se potrivi cu momentele din viața ta cotidiană. Conecteaz-o prin consola hue (neinclusă) la rețeaua WiFi de acasă, pentru control fără efort prin intermediul dispozitivului tău inteligent.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- LED integrat
- Alb
- Control inteligent cu Hue Bridge*
- Controlați prin intermediul vocii*
Textură 3D pentru efect dinamic
Philips Hue Phoenix are o textură 3D specială, care îi scoate în evidență aspectul și răspândește o lumină difuză plăcută. Suprafața lămpii este acoperită cu un model hexagonal, care captează și reflectă lumina, creând un efect dinamic. Efectul se schimbă în funcție de unghiul de vizualizare, făcând din Philips Hue Phoenix un obiect decorativ atrăgător chiar și atunci când lumina este stinsă.
Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețetele de lumină
Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.
Reglare fără instalare
Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician sau de instalație
Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Trezește-te și mergi la culcare în mod natural
Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue bridge.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, poți să controlezi luminile de la distanță oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Necesită Bridge sau un întrerupător
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu variatorul Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea sau pentru a trece prin toate rețetele de lumină.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal